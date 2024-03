Fiume, guado impraticabile: paese isolato 

Da ieri i cittadini di Villaputzu che si muovono a piedi, in bici, con i motocicli o con i mezzi agricoli sono completamente isolati. Nelle ultime ore infatti l’alveo del fiume non è più in secca: l’acqua ha raggiunto la zona sotto il ponte di ferro rendendo impraticabile l’attraversamento del guado.

Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu ha chiesto a tutti di prestare la massima attenzione e di non avvicinarsi al guado. La situazione, di fatto, isola il paese di Villaputzu: sulla nuova 125 infatti – unico percorso alternativo – non possono transitare pedoni, bici, scooter e mezzi agricoli. Per questo nei giorni scorsi il Consiglio comunale all’unanimità – sottoscrivendo una raccolta firme dei cittadini – si è appellato al Prefetto affinché richieda l’intervento del genio militare per la realizzazione di un ponte temporaneo.

Nel frattempo una parte della popolazione di Villaputzu non potrà raggiungere i centri abitati vicini, né i terreni agricoli per la cura e la coltivazione. Inoltre i sarrabesi per ogni tratto di andata e ritorno da Villaputzu sono costretti a percorrere circa quaranta chilometri al posto di tre chilometri: uno dispendio di carburante extra stimato in oltre cinque milioni di euro nell’arco di un anno.

Un disagio dopo l’altro, insomma, con in più la beffa dei lavori sul ponte: annunciati per dicembre, subito dopo la chiusura, non sono ancora iniziati. Secondo la Provincia Sud Sardegna, la ditta (la Cantieri Edili Srl, siciliana) è comunque operativa: starebbe producendo pezzi da utilizzare per la ristrutturazione del ponte, pezzi che non si trovano in commercio. (g. a.)

