Fiume di liquami a due passi dall’ecocentro 

Un fiume maleodorante, un’enorme pozzanghera che fuoriusciva da un tombino in località is Coras vicino all’ecocentro di Sestu e proprio davanti a diverse attività commerciali e capannoni. Un disagio per chi lavora qui o abita in zona, una pessima vista in confronto all’acqua più pulita del fiume vicino.

«Da una decina di giorni ci passo in auto per tornare a casa, e non è certo piacevole», racconta Antonio Fadda. Molti cittadini si sono precitati a chiamare il call center di Abbanoa salvo scoprire che la competenza è del Comune. Alla fine una squadra è arrivata per rimediare. «Ho personalmente chiesto ai nostri uffici un intervento risolutivo grazie alla segnalazione sia di chi vive o lavora di fronte, sia anche di chi si recava al nostro ecocentro», racconta l’assessore all’Igiene Urbana e Lavori Pubblici Emanuele Meloni. «La fognatura era intasata, quindi sono intervenuti prima per liberarla, e poi per pulire».

La zona è di competenza comunale, perciò in questi casi si può chiamare il Comune o usare l’app Municipium. Era invece di competenza di Abbanoa un’altra perdita che ha creato l’ennesimo fiume nella centrale via Parrocchia e dove gli operai sono intervenuti dopo qualche giorno, riparando la condotta e aprendo la strada, tra qualche giorno anche il taglio sarà riparato.

