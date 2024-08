Fiume d’acqua sulla strada, Sos ad Abbanoa  

Via Biasi tra perdite d'acqua e lamentele. Da oltre un mese un fiume domina il tratto finale di via Magellano che confina con via Biasi, alla periferia di Nuoro. Nonostante le lamentele quotidiane da parte dei residenti, non si è ancora riusciti a trovare una soluzione, ma lo spreco è più che evidente. L’acqua in alcuni tratti ristagna e crea buche in quelle strade pubbliche e private ormai asfaltate troppi anni fa. Ad ogni modo, di recente le segnalazioni sono state accolte e da Abbanoa fanno sapere: «Abbiamo già fatto il sopralluogo e incaricato l’impresa addetta alle manutenzioni per intervenire quanto prima». Una situazione analoga si è verificata non molto tempo fa nella parte alta di via Biasi ed è stata risolta dopo lunghe e intense settimane tra incontri, lettere e pec dei residenti esausti dagli ormai onnipresenti torrenti che scorrono incessanti per lunghi periodi. (g. pit.)

