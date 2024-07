Fiume d’acqua per un guasto nella condotta 

Un fiume d’acqua scroscia a sorpresa nelle viuzze del centro storico di San Pietro fino a inondare un tratto della via Roma. Una rottura della condotta provoca la perdita che in tempi di crisi idrica è un vero spreco.

La nuova rottura riguarda una vecchia condotta. Il fiume d’acqua inonda la strada da ieri. In particolare, invade via Francesco Sulis, arrivando sino in via Roma. I tecnici di Abbanoa sono accorsi sul posto per riparare il danno ma, una volta giunti lì, si sono resi conto che la situazione era più grave di quella che ci si aspettava. L’intervento di riparazione è stato dunque rinviato a oggi.

Gli operai procedono con i rattoppi anche in cima al monte Ortobene e nei giorni scorsi hanno proseguito il collegamento delle nuovi reti idriche in piazza Crispi, via Papandrea e Ferracciu. Nel complesso, in città, l’acqua sembrerebbe esserci, ma le condotte ormai troppo vecchie non ne reggono la portata come emerge dalla rottura registrata ieri a San Pietro.

Intanto, domani sono in programma altri lavori stradali, slegati da quelli di Abbanoa. Si tratta di nuovi lavori nel tratto terminale di via Roma, quello verso piazza Italia. Perciò dalle 7 alle 17 vale il divieto di sosta per consentire agli operai di portare a termine l’intervento. (g. pit.)

