Fiume d’acqua per l’ennesima perdita idrica 

Proseguono i problemi legati alle perdite dell’acqua dalla rete pubblica a Sestu. Ieri una nuova falla si è aperta in via Brigata Sassari, pochi giorni dopo una riparazione effettuata dai tecnici di Abbanoa nella stessa strada, poco più avanti.

L’acqua scorreva abbondante, anche vicino alle case, creando un potenziale pericolo per i residenti. Pochi giorni prima si era verificata un’altra perdita in via Vittorio Veneto, lungo la strada a quattro corsie che porta all’ingresso della cittadina. Tra le possibili cause lo stato di obsolescenza delle tubazioni, o magari un problema di pressione dell’acqua. Abbanoa ricorda ai cittadini di segnalare eventuali perdite al numero verde 800022040, operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette anche nei festivi. Tutte le segnalazioni al numero verde sono registrate e in teoria dovrebbero essere evase in tempi rapidi, perché sono monitorate dell'authority sui servizi idrici.

