Fiume d’acqua in via Tripoli a causa dell’ennesima perdita 

Ancora perdite d’acqua a Sestu. Mentre fervono i lavori sulla rete idrica in vari punti della città, questa volta un guasto ha colpito in via Tripoli con il solito fiume che invade la strada. Qualche problema alla viabilità, vista la presenza lì accanto anche della nuova stazione dei Carabinieri. Ma la situazione dovrebbe risolversi presto, è imminente infatti un intervento di Abbanoa che porterà alla sostituzione di una condotta. La data dell’intervento dovrebbe essere annunciata a breve, e ne sono previsti anche altri in via Caravaggio e in via Bologna. Abbanoa poi ricorda il suo numero verde, 800.022.040, sempre attivo, da chiamare in caso di guasti.

RIPRODUZIONE RISERVATA