Fiume d’acqua in via Mozart per un guasto 

Chi abita in via Mozart a Sestu non deve dimenticarsi gli stivali. Da settimane infatti una perdita ha creato un fiume d’acqua nel vialetto accanto alle villette. Qui si abbeverano gli uccellini, e l’acqua è arrivata anche sulla strada, e accanto a un parco frequentato anche da bambini.

I residenti raccontano la loro esasperazione, dopo aver più volte segnalato il problema a Comune e Abbanoa: «È un problema da più di 10 anni», racconta Elisa Spiga, «ci sarebbe da cambiare tutta la tubatura perché ogni volta che fanno una riparazione dopo un po’ c’è un altro guasto. E in casa nostra esce appena un filo d’acqua dal rubinetto». «Stavolta dura da una quindicina di giorni», continua Emilio Piga. Da Abbanoa la risposta: «Si tratta di una tubazione in un punto di confine tra una zona nostra e una comunale, ma d’accordo col Comune interverremo noi”. Le operazioni potrebbero iniziare oggi stesso.

