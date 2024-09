Fiume d’acqua al centro dopo i lavori 

Non c’è pace per i residenti. Un fiume d'acqua invade ancora via Brofferio. Una nuova perdita si è registrata nella via rattoppata solo di recente, in una giornata, come quella di ieri, all’insegna del maltempo.

Nell'ultimo periodo, nei dintorni, sono state segnalate almeno una decina di perdite. Nonostante gli interventi tempestivi, sembra che non si riesca a porre fine al problema. Dall'ente gestore Abbanoa, prontamente messo al corrente, fanno sapere: «Abbiamo già dato mandato all'impresa delle manutenzione di intervenire quanto prima». Mercoledì scorso i tecnici di Abbanoa hanno effettuato in città i nuovi collegamenti delle reti idriche in via Toscana, all'angolo con via Piemonte.

La scorsa settimana lo stesso intervento è stato effettuato nell’incrocio tra via Toscana e via Romagna. I lavori rientrano nell’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in quindici Comuni della Sardegna”, tra cui Nuoro. Ma i problemi sono ancora irrisolti.

Per eseguire i lavori è stato necessario sospendere l'erogazione in numerosi quartieri della città. (g.pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA