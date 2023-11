Il via libera alla quarta rata del Pnrr «è un risultato molto rilevante», «un segnale molto importante e uno stimolo per il futuro», ha detto degli Affari Ue, Raffaele Fitto. «L’Italia - ha rimarcato - è l’unico Paese in Europa ad aver raggiunto» l’approvazione della quarta rata. Peraltro, il via libera «tiene fede agli impegni comunicati nei mesi scorsi».