Fitto: «Pnrr senza difficoltà» 

Nel Governo non c'è alcuna difficoltà sul Pnrr, si procede «benissimo». Il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto getta acqua sul fuoco per ricompattare la maggioranza, dopo le tensioni degli ultimi giorni. Con il duplice obiettivo di rassicurare le opposizioni, che insistono affinché l'esecutivo riferisca in Aula, ma soprattutto l'Europa, che ha concesso a Roma un altro mese per chiarire su tre nodi finiti nel mirino e da cui dipende la terza tranche da 19 miliardi.

Sul Pnrr «si procede senza alcuna difficoltà. Sento cose che non esistono», tranquillizza Fitto, minimizzando le diverse visioni emerse: la Lega ha suggerito di rinunciare a una parte dei fondi. Respinge le critiche che attribuiscono i ritardi sul Piano alle modifiche alla governance apportate dal decreto Pnrr, in discussione al Senato: «Leggo che aver modificato la governance ha comportato ritardi. Mi permetto di sottolineare che il decreto deve ancora entrare in vigore». Il Governo «prende atto di cosa è possibile e cosa impossibile fare», spiega Fitto.

