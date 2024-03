Fitto: non tagliamo fondi alla sanità 

La revisione del Pnrr non va giù agli enti locali, che tornano all’attacco sui tagli alla sanità. Ma per Raffaele Fitto, ministro responsabile del piano di rilancio, le risorse sono ampiamente compensate dalle coperture trovate nell’ultimo decreto per velocizzare l’attuazione del Pnrr.

La battaglia contro i definanziamenti, appoggiata anche dall’opposizione, andrà avanti nelle prossime settimane, quando Fitto e il suo collega della Sanità, Orazio Schillaci, si confronteranno con le Regioni. La loro richiesta è stralciare l’articolo 1, che «cancella risorse già assegnate da fondi Pnc per circa 1,2 miliardi - dice il coordinatore sanità della Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini – investimenti che sono già cantieri» e gare assegnate «che necessitano di liquidità», mentre la soluzione del governo è di fatto «inesistente». E Fitto chiede di fermare le polemiche: «Parlare di tagli non corrisponde al vero: nel dl Pnrr abbiamo, con bollinatura della Ragioneria, finanziato tutti gli interventi che sono stati spostati dal piano o definanziati». Quanto al contestato fondo sull’edilizia ospedaliera, «ci sono 2 miliardi non ancora impegnati».

RIPRODUZIONE RISERVATA