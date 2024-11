Fitto blindato, ma Ursula cambia alleati 

Il 27 novembre, col voto della plenaria dell’Europarlamento, la nuova Commissione von der Leyen potrà partire. Ma rispetto a luglio la sua maggioranza: senza i Verdi ma con Fratelli d’Italia. E con l’incognita delle defezioni interne ai Socialisti. E l’intesa che ha blindato Raffaele Fitto e Teresa Ribera resterà a lungo maldigerita, indebolendo la cooperazione tra Popolari, Liberali e Socialisti.

Per essere confermati dalla Plenaria basta la maggioranza semplice dei voti espressi e non il quorum di 361 richiesto per la presidente a luglio. Ma è quasi certo che la maggioranza Ursula ne uscirà ridotta. I Verdi sono a un passo dall’ufficializzare il voto contrario, M5S e The Left parlano di «democrazia calpestata», i Socialisti francesi voteranno contro e dissenso nel gruppo S&D potrebbe allargarsi a tedeschi e olandesi. Quanto ai dem, per Nicola Zingaretti voteranno «compatti» von der Leyen e sono «ridicole» le accuse di FdI di non difendere gli interessi del Paese schierandosi apertamente con Fitto.

RIPRODUZIONE RISERVATA