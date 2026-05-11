Fitness e danza per le strade 

Spettacolo e anche tanti applausi fra le strade di Settimo San Pietro per lo Street Workout, organizzato dall’associazione della Dym Sport fra fitness e danza con protagoniste soprattutto tantissime donne. Uno spettacolo a cielo aperto che ha riscosso tanta curiosità fra i passanti.

La passeggiata ha toccato anche alcuni dei dieci siti aperti in paese occasione della rassegna culturale “Monumenti aperti” sia nel centro abitato, sia nelle campagne attorno al paese.

«È stato un grande successo – ha detto soddisfatta la presidente dell’associazione organizzatrice, Diana Marci - ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla organizzazione della manifestazione».

Una iniziativa nata anche per scopi benefici: il ricavato delle iscrizioni è stato assegnato alla stessa associazione della “Misericordia”, presente con la governatrice, Lorena Pitzalis.

Il corteo di voci e colori ha attraversato le strade e le piazza del paese di Settimo San Pietro: due ore di camminata dinamica (walking) intervallate da stazioni di fitness (funzionale, combat, danza olistica) a ritmo di musica. (r. s.)

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