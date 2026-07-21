Fitet, venerdìle benemerenze a Norbello 

Dopo un’intensa annata agonistica, il tennistavolo sardo celebra atleti, atlete e società protagoniste della stagione 2025-26. Venerdì a Norbello, in località Sant’Ignazio, il comitato regionale presieduto da Simone Carrucciu consegnerà gli annuali premi durante una serata di convivialità. Una stagione con otto squadre sarde in serie A1 maschile e femminile, quattro ai playoff, una finalista (il Quattro Mori) nella Europe Cup femminile, per finire con il primo posto di Johnny Oyebode nelle classifiche nazionali. Sono inoltre numerosi gli atleti che militano nelle società sarde che hanno vestito la maglia azzurra. Riconoscimenti alle società che hanno primeggiato nei campionati regionali e nei tornei giovanili, dove Muravera, TT Sassari e Norbello occupano i primi tre posti in campo nazionale. Sarà dedicato ampio spazio all’attività paralimpica protagonista di una crescita continua. ( m.c. )

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