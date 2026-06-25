Fit Cisl, completata la segreteria territoriale 

Nel corso della riunione del direttivo del Sulcis Iglesiente-Medio Campidano, a Iglesias, è stata completata la segreteria territoriale della Fit Cisl. Daniele Fuino, 31 anni di Carbonia, dipendente Arst, si unisce a Alessandro Melis (segretario di presidio) e Giuseppe Pinna. «Scegliendo un trentenne, la segreteria del Sulcis ha deciso di perseguire la linea di direttiva nazionale di inserimento dei giovani nei ruoli più operativi», hanno sottolineato la segretaria generale Fit Cisl, Claudia Camedda e il segretario Cisl del Sulcis Iglesiente, Antonello Saba. (a. pa.)

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