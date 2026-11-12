Mosca. «Sono stati fatti progressi», tanto che «abbiamo fissato un nuovo incontro trilaterale» tra Usa, Russia e Ucraina: «Questo è quello che il presidente Trump vuole vedere». Ieri è apparso soddisfatto, oltre che fiducioso, l'inviato americano Steve Witkoff parlando ai giornalisti in aeroporto, prima di lasciare Mosca dopo aver incontrato Vladimir Putin al Cremlino per «fare il punto» sui negoziati della vigilia ad Abu Dhabi. Secondo il mediatore americano, ai prossimi colloqui prenderanno parte anche rappresentanti europei, anche se non è ancora chiaro se allo stesso tavolo oppure a latere come negli Emirati. Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, sono quindi partiti per Dublino per aggiornare Volodymyr Zelensky, in Irlanda con i partner dell'Ue e della Comunità politica europea.

La partecipazione dell'Europa ai negoziati è stata una delle richieste dei due inviati al presidente russo: «Se passiamo a un formato multilaterale, continueremo a fare progressi verso la risoluzione delle questioni», ha insistito Kushner durante l'incontro al Cremlino, inusualmente trasmesso dalle tv russe. E ha assicurato a Putin che gli Stati Uniti hanno già iniziato a discutere con gli europei dell'architettura di sicurezza nel Vecchio Continente, mentre per Kiev e Ue la priorità resta il cessate il fuoco.

Ma lo zar non intende arretrare sui propri pilastri di sicurezza, presentati nel 2021, a cominciare dall'espansione della Nato e dal dispiegamento di armi ai confini russi. «Sono gli europei a dover decidere se vogliono la pace o la guerra», ha dichiarato. Tutte le parti desiderano «una pace duratura», ma - è il ragionamento di Putin - non appena ci sarà un accordo di pace, gli europei «invieranno immediatamente truppe sul territorio ucraino», come chiesto loro da Zelensky a garanzia del cessate il fuoco. E questo per la Russia è «inaccettabile», ha ribadito lo zar, ricordando che eventuali truppe straniere in Ucraina saranno considerate «un obiettivo legittimo» delle forze russe.

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