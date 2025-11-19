Fisiatra nei guai per truffa 

Nonostante avesse volontariamente optato per il regime di esclusività, avrebbe prestato con continuità la propria opera anche per il centro medico, ma privato, di proprietà del marito. È quanto emerge dall’inchiesta che vede indagata Maria Barracca, medico fisiatra e direttrice dell’area di riabilitazione dell’ospedale Zonchello di Nuoro. I fatti contestati partirebbero dal 2020. Secondo quanto ricostruito dal comando provinciale di Nuoro della Guardia di finanza, la dirigente era vincolata al regime di esclusività, ma esercitava anche la libera professione nel centro medico privato riconducibile al coniuge incassando circa 106 mila euro.

Primi sequestri

La vicenda era già emersa la scorsa estate, quando le Fiamme gialle avevano eseguito le prime perquisizioni sia presso l’ospedale Zonchello sia nel centro di via Ballero, acquisendo documentazione ritenuta utile all’inchiesta, comprese cartelle cliniche, registri di prenotazioni e fatturazioni delle prestazioni private. I fatti contestati partirebbero dal 2020.

L’indagine

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme gialle, la dirigente, pur sottoposta ai vincoli del regime di esclusività - che impedisce ai medici pubblici di esercitare la libera professione al di fuori delle strutture autorizzate e comporta specifici benefici economici - avrebbe continuato a prestare attività professionale anche nel centro medico privato di famiglia. Un’attività alla luce del sole, visto che prestazioni della dottoressa Barracca erano regolarmente prenotabili presso il Centro fisiatrico nuorese e visibili anche ieri sul portale “Il mio dottore”, consentendo ai pazienti di fissare visite private senza restrizione.

I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, su delega della Procura di Nuoro, hanno lavorato su due fronti: da un lato verificare l’effettiva attività privata della dirigente, dall’altro ricostruire le somme presunte che sarebbero state indebitamente percepite in virtù dei benefici economici legati al regime di esclusività. All’esito delle verifiche, il giudice per le indagini preliminari, Mauro Pusceddu, ha disposto il sequestro preventivo del presunto profitto della frode. Nei giorni scorsi, su ordine del pubblico ministero Riccardo Belfiori, la Guardia di finanza ha sequestrato circa 106 mila euro, tra liquidità presenti sul conto corrente dell’indagata e una quota dell’immobile sede del centro medico privato. Un’indagine tuttora in corso.

La dirigente è indagata per truffa aggravata ai danni di ente pubblico. Un’operazione che, secondo la Guardia di finanza, mira a tutelare risorse pubbliche in un settore essenziale come quello sanitario. La professionista è difesa da Pietro Sanna.

