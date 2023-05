Fisiatra in arrivo da Cagliari per l’assistenza a domicilio 

Una buona notizia sul fronte della sanità: visite fisiatriche in corso nel Sarcidano Barbagia di Seulo, nessuno sciopero della fame per il vice sindaco di Isili Enrico Melis che aveva annunciato la protesta contro un disservizio che durava da mesi. Promessa mantenuta da parte del direttore della Asl di Cagliari Marcello Tidore che durante la sua ultima visita ad Isili aveva assicurato una presa in carico del problema.

Tidore ha allertato il responsabile della struttura complessa di fisiatria e in questi giorni sono in corso le visite domiciliari per pazienti impossibilitati a muoversi. «Dobbiamo ringraziare il direttore per questo risultato» ha detto Enrico Melis che ha una moglie malata da diversi anni, «è una soluzione tampone ma speriamo che presto arrivi lo specialista in maniera stabile». E ciò che auspica lo stesso Tidore che attende risposta dopo la pubblicazione delle ore che riguardano Isili. «Abbiamo usato» ha detto il direttore, «una soluzione organizzativa per poter assistere i pazienti e fare fronte ad una carenza cronica di fisiatri che non riguarda solo Isili ma tutta l’Isola. Confidiamo che qualcuno accetti le ore di specialista che abbiamo bandito». Resta comunque alta l’attenzione verso altri servizi dove manca lo specialista, come l’oculista, il neuropsichiatra infantile. (s. g.)

