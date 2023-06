Fisco più leggero per le tredicesime 

Un passo in avanti per la riforma del fisco. La commissione Finanze della Camera ha completato l’esame della delega fiscale e voterà la prossima settimana il mandato al relatore per l’invio del testo in aula. Alleggerimento del carico fiscale su tredicesime e straordinari, flat tax incrementale in stand by per i lavoratori dipendenti. Ma anche superamento del superbollo auto a “costo zero” per lo Stato e acconto di fine anno a rate per gli autonomi. Sono alcuni degli ultimi emendamenti votati in Commissione a Montecitorio. La norma sulle tredicesime prevede «l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima». Un emendamento voluto dal governo che solleva polemiche tra le fila dell’opposizione: «La base imponibile Irpef si riduce ulteriormente. Viene meno ancora di più la progressività fiscale e l’equità tra le stesse categorie di reddito», così commenta il capogruppo del Pd in commissione Finanze alla Camera, Virginio Merola.

Lo stop

Bloccata, invece, la flat tax incrementale per i lavori dipendenti nella riforma fiscale sostituita di fatto con una detassazione dei premi di produttività, dopo l’approvazione dell'emendamento a firma del deputato Luigi Marattin (Azione-Iv). Sulla flat tax prevista invece una «complessiva valutazione, anche a fini prospettici» per l’anno 2023. Il testo, contenente i principi generali che andranno poi dettagliati con decreto legislativo, approderà in Aula il 10 luglio. In commissione alla Camera l’esame non ha riguardato tutti gli aspetti, lasciando al Senato la possibilità di introdurre modifiche. Per l’approvazione definitiva servirà quindi anche la terza lettura. Perché le norme abbiano poi impatto concreto serviranno i decreti delegati e, ovviamente, le risorse per le coperture. «Questo è un passo avanti per riformare il sistema fiscale del nostro paese - ha commentato il vice ministro all’Economia, Maurizio Leo - e confido che anche nelle successive fasi in parlamento ci sia la stessa collaborazione che ho notato in queste ore».

I passi

Nel confronto della delega sono stati sciolti alcuni nodi, come quello sul superbollo sulle auto diesel di grossa cilindrata (oltre 185 kW) che ha visto prevalere la posizione di Fdi e Lega. Dalla commissione è arrivato poi anche l’ok alla rateizzazione degli acconti e saldi dell’Irpef. La norma si rivolge a lavoratori autonomi e imprenditori e prevede una «progressiva ed eventuale» riduzione della ritenuta d’acconto. Di fatto l’idea è quella di consentire la rateizzazione anche dell’acconto di fine anno nei periodi successivi, una boccata d'aria in tempi di crisi che sposta in avanti e dilaziona il pagamento. Tra le novità approvate a Montecitorio anche la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali verso le imprese, finalizzato al sostegno agli investimenti nelle aree Zes (Zone economiche speciali).

