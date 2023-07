Fisco, nell’Isola evasi 2,4 miliardi 

Oltre 2,4 miliardi di euro sottratti oggi anno al Fisco e un tasso di evasione che sfiora il 18%. La Sardegna entra nella Top 5 delle regioni da “bollino rosso” per l’Agenzia delle Entrate, ma conferma anche quanto i lavoratori autonomi dell’Isola riescano a guadagnare in 12 mesi una cifra irrisoria se confrontata a quella dichiarata dai colleghi del Nord Italia. I numeri arrivano dalla Cgia di Mestre, capace di calcolare sia l’ammontare presunto dell’economia sommersa e sottratta alle casse dell’Erario, sia la quota in percentuale della ricchezza regionale che rimane in “nero”.

Accuse

Nel frattempo sul banco degli imputati sono finiti loro, i lavoratori autonomi. I primi indiziati di evasione fiscale a differenza di chi invece, come stipendiato, si vede prelevare nella busta paga imposte e contributi. Secondo l’associazione artigiana veneta quasi un quinto della ricchezza dell’Isola viene nascosta agli occhi del Fisco. Quota che incorona la Sardegna al quinto posto nazionale dell’evasione dopo Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il tutto avvalorato dal fatto che gli autonomi sardi denuncino redditi inferiori del 20,5% alla media nazionale.

«Pensare che questi numeri possano essere indizio di maggiore propensione all’evasione è ingannevole», chiarisce Francesco Porcu, segretario della Cna Sardegna. «Nell’Isola la ricchezza regionale è inferiore rispetto al nord Italia, ed è quindi normale lo siano anche i redditi».

Futuro

Porcu non ignora il problema, ma non vuole neppure che si punti il dito su un solo colpevole. «La Sardegna soffre più di altri territori la piaga dell’evasione anche a causa della grande incidenza che ha il turismo, più soggetto all’abusivismo, nell’economia regionale. Tuttavia, accusare i lavoratori autonomi sarebbe troppo facile. Il Fisco ora ha la tecnologia dalla sua parte e tutti gli strumenti per perseguire gli evasori. Lo faccia, quindi, senza però accanirsi contro i contribuenti in maniera indiscriminata, perché un’attività di vigilanza troppo stringente danneggerebbe la stessa economia, mettendo sullo stesso piano contribuenti onesti ed evasori».

I numeri

Osservando le dichiarazioni dei redditi degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi come tanti artigiani e piccoli commercianti, dicono gli autori dell’indagine «le differenze reddituali sono profondissime. Se, mediamente, al Nord si dichiarano 33 mila euro all’anno, al Sud solo 23 mila. Questo vuol dire che al Nord si dichiara il 43% in più».

Non solo, secondo i rappresentanti degli artigiani veneti «questa forchetta tende addirittura ad aumentare quando si analizzano le dichiarazioni dei redditi dei lavoratori autonomi e delle imprese individuali in contabilità ordinaria. Ovviamente questi divari sono riconducibili alle diverse situazioni economiche e sociali in queste due macro aree. Tuttavia, ha una rilevanza non trascurabile anche l’impatto dell’evasione fiscale di sopravvivenza che nel Mezzogiorno ha dimensioni importanti».

