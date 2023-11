Fisco, il viceministro Leo domani a Cagliari 

Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo sarà domani a Cagliari ospite del convegno organizzato dall'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari dal titolo “L'attuazione della Delega per la Riforma Fiscale: nuovi scenari e opportunità per imprese e professionisti”. L’appuntamento è per le 15,30 all'Hotel Regina Margherita.

Il rappresentante del Governo parlerà alla platea della Legge Delega per la riforma fiscale. Tra gli interventi in programma anche quello di Nicola Caschili, magistrato e presidente di Sezione Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, che interverrà sul tema “Dallo Statuto del contribuente al processo tributario: una nuova stagione nei rapporti tra fisco, cittadini e imprese”. Coordinerà i lavori Alberto Vacca, presidente dell’ordine dei Commercialisti cagliaritani.

