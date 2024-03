Fisco, il “730” è sempre più facile  

È sempre più facile parlare con il fisco. La tanto temuta dichiarazione dei redditi, per anni prerogativa solo dei professionisti, sta diventando sempre più semplice: dopo anni di lavoro si sta infatti superando il concetto di “dichiarazione” e, grazie alla precompilata semplificata il contribuente non deve neanche più avere a che fare con “quadri” o “codici tributo”: basta accettare o modificare quello che il fisco già conosce. È questo il suo reddito? Queste le sue spese sanitarie? Basta dire sì o no e sarà il sistema a fare il resto modificando il modello. Per i più coraggiosi resta invece l’opzione di accedere al modello vero e proprio.

Si parte a maggio

Così anche questa stagione delle autodichiarazioni che parte come di consueto all'inizio di maggio, quando il sistema accetta le modifiche (fino al 30 settembre si possono trasmettere), si preannuncia decisamente più semplice. Non a caso sono circa 4 milioni i contribuenti che l’anno scorso hanno scelto il “fai da te”.

Niente più campi e codici quindi, ma un percorso guidato per aiutare anche i contribuenti meno esperti a inviare la dichiarazione dei redditi. Dal 2024, per i dipendenti e i pensionati che accedono al 730 precompilato (redditi 2023) sarà infatti disponibile in via sperimentale una nuova interfaccia, più semplice e intuitiva, in alternativa a quella tradizionale.

Da quest'anno basterà confermare i dati che saranno proposti, con un linguaggio chiaro, direttamente dall'Agenzia delle Entrate, e seguire passo dopo passo alcune semplici indicazioni a video. Alla fine del percorso guidato, sarà il sistema stesso a generare in automatico la dichiarazione, che sarà a quel punto pronta per l’invio.

Il sistema

A ogni passaggio l’utente sarà reso consapevole, tramite un avviso, del fatto che sta confermando o modificando i dati proposti. Il sistema offrirà inoltre informazioni e supporto con riguardo a eventuali dati che non è stato possibile inserire direttamente in dichiarazione. Così aumentano di anno in anno i dati ricevuti dall'Agenzia per la dichiarazione precompilata. Nel 2015, i dati utilizzati per precompilare i modelli erano circa 157 milioni mentre, nel 2023, le informazioni precaricate dall'Agenzia hanno superato quota 1,3 miliardi. La parte più consistente è rappresentata dai dati relativi alle spese sanitarie, che nell'ultimo anno sono risultati pari a più di 1 miliardo.

