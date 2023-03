Fisco, dubbi sulle nuove aliquote Si rischia il caos per le detrazioni 

Le ipotesi di cui si discute sono due: la prima con aliquote del 23, del 28 e del 43%; la seconda del 23, del 33 e del 43%. In quest’ultimo caso – prosegue il professore – «anche se non sono ancora disponibili simulazioni precise sull’effetto complessivo sul gettito, a spanne, provocherebbe una riduzione di non meno di 4-5 miliardi di gettito, a favore di chi oggi ha un reddito lordo tra i 2.100 e i 3.850 euro mensili. Ora, trovare 5 miliardi non sarebbe un problema, se i salari venissero adeguati all’inflazione. Il problema sarebbe dato dal fatto che la riforma andrebbe a beneficio di una percentuale ridotta di contribuenti». Comunque – aggiunge – «dobbiamo capire quanto pesantemente intervenire sulle detrazioni e deduzioni, perché certi annunci vengono dati da almeno dieci anni, ma nel momento in cui bisogna cominciare a mettere mano a voci come spese sanitarie, bonus per l’edilizia, contributi per le pensioni integrative, agire diventa molto difficile».

«Per quanto riguarda l’Irpef, andare su tre aliquote, se non si creano grossi scalini, non comporta nulla di particolarmente problematico», sottolinea Rinaldo Brau, docente di Scienza delle finanze all’Università di Cagliari. «Il progetto, da quello che leggo, dovrebbe essere accompagnato da una revisione, quindi da una riduzione, delle attuali detrazioni e deduzioni, e questa è la prima cosa da verificare. Ma al momento non conosciamo ancora il testo, in fase di definizione». Comunque, «in linea di principio, la prima osservazione è che ogni riforma che non tocca le aliquote basse avvantaggia o svantaggia poco i redditi medi e medio-bassi, e dà un guadagno più consistente ai redditi elevati: quindi si riduce la progressività».

Se le promesse saranno mantenute il disegno di legge di riforma del fisco dovrebbe arrivare in Parlamento a fine mese. Il pacchetto che sarà presentato in Consiglio dei ministri conterrà un riordino di tutto il sistema tributario. L’Irpef, prima di tutto, poi si dovrebbe intervenire sull’Ires, sull’Iva e su altri tributi.

L’analisi

Le ipotesi

Favorevoli e contrari

Plaudono i rappresentanti di maggioranza: «La riduzione a tre scaglioni Irpef è un’ottima notizia per le famiglie, consentirà un risparmio massimo di circa 1.000 euro all’anno», dice il senatore di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio. «È un primo passo, molto importante, ma noi puntiamo anche a obiettivi più ambiziosi, da sempre nel nostro programma, come ridurre ancora gli scaglioni a due soltanto, e tagliare di 10 punti l’attuale aliquota massima del 43%, stabilendo un tetto di prelievo pari al 33». Molto critici dall’opposizione: «Ipotesi ancora confuse ma segno redistribuivo chiarissimo: meno scaglioni Irpef e cioè meno progressività per le classi di reddito più ricche, finanziata con meno detrazioni di cui già in parte non godono», avverte la deputata del gruppo Pd-Idp Maria Cecilia Guerra.

Gli altri tributi

Secondo quanto annunciato dal viceministro dell’economia Maurizio Leo, «il fisco può essere una leva per accelerare la ripresa», e il pacchetto che sarà presentato in Cdm dovrà riordinare tutto il sistema tributario: oltre all’Irpef, si interverrà sull’Ires, sull'Iva e su altri tributi minori, «alcuni dei quali si possono anche eliminare», rendendo più coerente l'ordinamento italiano con le regole dell'Unione europea e internazionali».

