Fisco, crescono le disuguaglianze 

Crescono le disuguaglianze dei redditi italiani a favore dell’1% più ricco che, in proporzione, paga meno tasse rispetto al restante 99% dei contribuenti. Dato che emerge da un recente studio congiunto della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dell’Università di Milano Bicocca. Quale è il giudizio sul sistema fiscale italiano? Secondo i ricercatori, appare «blandamente progressivo» ma «diventa addirittura regressivo» per il 5% degli italiani più abbienti, che pagano un’aliquota effettiva inferiore al 95% dei contribuenti. Negli ultimi dieci anni le imposte evase hanno raggiunto la cifra non indifferente di 932 miliardi, risorse sottratte agli interventi pubblici per migliorare la vita di tutti.

Le caratteristiche e le prospettive del sistema fiscale italiano sono state analizzate nel talk “Fisco e imprese: oneri e opportunità”, che si è svolto ieri nella sala Giorgio Pisano de l’Unione Sarda (in streaming su unionesarda.it), nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto dal gruppo editoriale e dall’Università per raccontare attività, studi e ricerche dell’ateneo e trasferire al tessuto economico preziose conoscenze.

Il confronto

Nel confronto, moderato dal caporedattore de l’Unione Sarda Giuseppe Deiana, hanno svolto il ruolo di guida nei meandri del fisco, tra vecchie e soprattutto nuove norme, i docenti Rinaldo Brau (direttore Dipartimento di Scienze economiche e aziendali), Alessandro Mura e Gianluigi Roberto (Economia aziendale), Andrea Poddighe (Diritto tributario) e la presidente regionale dell’associazione dei Consulenti del lavoro Paola Cogotti.

È stato subito chiarito dagli esperti che «il sistema italiano si caratterizza per una pressione tributaria complessiva medio-alta». E nel rispetto della Costituzione, caposaldo anche nel campo tributario («tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività»), si fa strada il concetto di neutralità fiscale nel senso che «le imposte dovrebbero assicurare gettito per lo Stato influendo il meno possibile sulle scelte imprenditoriali».

Le nuove norme

In questa direzione vanno le norme appena approvate che prevedono, tra l’altro, il concordato preventivo. La novità più significativa: «È possibile stipulare un accordo con l’amministrazione finanziaria per determinare, nell’arco di due anni, la base imponibile e quindi le imposte da versare. È una rivoluzione rispetto al passato. Per il contribuente ci sono dei vantaggi ai fini dell’accertamento che dovrebbe essere rivolto ai soggetti che non aderiscono al concordato».

È stato poi introdotto il “contraddittorio anticipato”.

L’intelligenza artificiale

Nell’incontro di ieri a L’Unione Sarda l’attenzione è stata rivolta anche alle potenzialità dell’intelligenza artificiale nel campo fiscale. Il territorio è da esplorare con attenzione, ma la nuova frontiera può incidere in modo positivo sugli adempimenti che cittadini e imprese devono espletare nei confronti dell’erario.

