Fisco, arriva l’ingorgo di fine anno 

Fine anno, i contribuenti devono tenere a mente una serie di scadenze fiscali, dall’ultima rata Tari al saldo dell’Imu alla rottamazione quater. Il calendario è molto fitto.

Le scadenze di oggi

Si inizia oggi. Il 30 novembre è una data particolarmente importante perché segna il termine della stagione della dichiarazione reddituale del 2023. Oggi dunque scade il termine per inviare il modello Redditi, sia per chi lo utilizza come modello dichiarativo, sia come correttivo del modello 730.Ancora, oggi cade anche la scadenza per il versamento della cedolare secca sugli affitti: è necessario versare il secondo (oppure l’unico) acconto per l’anno di imposta 2023.

Sempre oggi bisogna inviare la comunicazione della liquidazione Iva, per i versamenti della seconda o unica rata dell’acconto Irpef e Irap per l’anno che si sta per chiudere. Le persone fisiche non titolari di partita Iva sono tenute al versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Per chi ha scelto il versamento dilazionato in sei rate, a novembre scade il termine per pagare la sesta tranche dell’Irpef (con una applicazione di interessi pari all’1,65%).Questa data, inoltre, è quella della scadenza della seconda rata della rottamazione quater, per la quale, comunque, sono stati concessi ulteriori 5 giorni di tolleranza (quindi pagamento entro il 7 dicembre, tenendo conto del sabato e della domenica).

I termini di dicembre

Il primo appuntamento da rispettare il prossimo mese è quello del 7 dicembre, ovvero la data ultima per versare, anche con i 5 giorni di tolleranza, la seconda rata della rottamazione quater. Se non si effettua il versamento delle somme dovute entro questa data, si decade dalla sanatoria.

Per l’Imu, quest’anno, il termine ultimo slitta al 18 dicembre, perché il 16, giorno stabilito per questa scadenza ogni anno, cade di sabato. Entro lunedì 18 dicembre il saldo dell’Imu può essere versato senza maggiorazioni di interessi e sanzioni dai proprietari di immobili (con l’esclusione dell’abitazione principale non di lusso), terreni agricoli e aree fabbricabili.

Per quanto riguarda il ravvedimento speciale, i termini per aderire scadevano il 30 settembre, un sabato, quindi si andava al 2 ottobre. Per chi non ha versato le somme dovute quel giorno, è stata prevista una proroga. Per aderire al ravvedimento speciale con la proroga è necessario versare entro il 20 dicembre e in un’unica soluzione, tutte le somme dovute.

La Tari

Per la Tassa sui rifiuti non c’è un’unica scadenza per tutti i Comuni italiani ma, anche se è prevista una rateizzazione, la Tari deve essere pagata entro fine anno. Alcuni Comuni scelgono di far pagare i contribuenti in due rate, altri in tre, altri addirittura in quattro. La costante, in tutti i casi, è che il versamento dell’ultima rata deve avvenire entro la fine dell’anno e nella maggior parte dei casi è il 16 dicembre.

