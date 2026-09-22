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Campionati al via.
23 settembre 2026 alle 00:33

Fischio d’inizio per Prima e Seconda Categoria 

Da questo weekend si completa il panorama dei tornei regionali: 178 i club partecipanti 

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Il calcio dilettantistico sardo riapre i battenti nel fine settimana del 26 e 27 settembre: Prima e Seconda Categoria partono insieme e chiuderanno insieme, domenica 2 maggio. In mezzo sette mesi di campionato, la sosta natalizia del 27 dicembre e del 3 gennaio, il turno infrasettimanale di mercoledì 6 gennaio per la Prima e per i due gironi da quindici di Seconda, e un numero che fotografa la dimensione del movimento: 178 squadre complessive, 64 in Prima e 114 in Seconda.

Si comincia alle 16, si scenderà alle 15 dal 25 ottobre con l’ora solare. La Prima è divisa nei consueti quattro gironi da 16 formazioni, 30 giornate; la Seconda in otto raggruppamenti, sei da 14 e due da 15 – il B del Sulcis-Iglesiente e l’H fra Gallura e Baronia – allargati per fare posto ai due casi che danno il tono all’intera stagione: Carbonia e Olbia, ammesse in soprannumero dal Comitato Regionale dopo la rinuncia all’Eccellenza.

Prima Categoria

La geografia è quella di sempre: il Girone A copre cagliaritano, Sarrabus e Ogliastra, il B unisce Medio Campidano, Sulcis e Oristanese, il C tiene insieme Nuorese, Goceano, Marghine e Gallura interna, il D il Sassarese con Anglona e Gallura settentrionale. Il D è il raggruppamento con più passato: il Porto Torres, per decenni una delle piazze più importanti dell’Isola e a lungo in Serie D, apre in casa col Ploaghe; il Sorso 1930, nove campionati di D e quattro stagioni di C2 negli anni Ottanta, va a Badesi; l’Ittiri ospita il San Paolo Sassari, la Lanteri Sassari riceve il Malaspina.

Nel Girone A il La Palma, che alla fine degli anni Ottanta arrivò fino alla C2, comincia a Cardedu. Nel C il Tavolara, sei stagioni in D e due titoli regionali, riceve l’Oliena, mentre Ghilarza e Bittese partono davanti al proprio pubblico. Nel B la Gialeto 1909, otto campionati di Serie D alle spalle, è di scena a Decimoputzu, l’Isili va a Gonnosfanadiga. Otto le gare anticipate al sabato nel turno d’apertura; il 27 marzo, invece, tutti e quattro i gironi scenderanno in campo di sabato.

Seconda Categoria

Qui si concentra il capitolo più amaro. Il Carbonia, dodici stagioni di Serie C e un’Eccellenza vinta nel 2019-20, ha lasciato cadere l’ottavo posto conquistato sul campo ed è ripartito da zero con l’Asd Carbonia 1939, presieduta da Renato Giganti. Il debutto è domenica in casa con l’Atletico Uta, allo stadio “Carlo Zoboli”: un impianto da terza serie per un girone che ruota attorno al Sulcis, fra Cortoghiana, Barbusi, Bindua, Matzaccara e Carloforte.

Ancora più netto il salto dell’Olbia: nel 2024 era in Serie C, nel giro di due retrocessioni e di una mancata iscrizione si ritrova nel Girone H, dove riposa alla prima giornata. La nuova Us Olbia Calcio, guidata da Francesco Sotgiu, non ha nemmeno un campo in città: dopo che a maggio il Comune si è ripreso le chiavi del "Nespoli”, le gare interne si giocheranno al Comunale di Monti. L’esordio è il 4 ottobre contro il Sant’Antonio di Gallura. Con loro, nei gironi minori, un’altra fila di nomi che dice il ridimensionamento del calcio isolano: Sinnai, Carloforte, San Marco Cabras, Monreale, Sennori, Siniscola Montalbo, Mandas. Un patrimonio di storie che adesso vale tre punti alla domenica.

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