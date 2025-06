Fiscalità di vantaggio, incontro tra Regione e partite Iva 

Fiscalità di vantaggio in stallo: qualcosa sembra iniziare a muovere. A farlo sapere è Ivan Garau, portavoce e esponente storico del Movimento artigiani e commercianti del Sulcis Iglesiente.

«Dopo le numerose iniziative portate avanti, tra manifestazioni e migliaia di Pec inviate alla Regione dalle partite Iva, nei giorni scorsi siamo stati ricevuti dall’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani. – spiega – Gli abbiamo spiegato che il nostro obiettivo e far sì che parta prima possibile il bando per la fiscalità di vantaggio e che venga riaperto lo sportello del Piano Sulcis, dove poter presentare i progetti per le medie e piccole imprese». All’incontro svoltosi a Carbonia potrebbero seguirne altri come fa sapere l’assessore Cani: «Dopo le richieste del movimento ho ritenuto necessario organizzare questo incontro dove abbiamo avuto modo di evidenziare lo stato delle risorse del piano Sulcis e del Just Transition Found. Pietro Massa, segretario del movimento, aggiunge: «Parlando con l’assessore è emerso che ci sono ulteriori fondi che a breve saranno destinati al territorio, pertanto chiede al movimento delle idee propositive. Come movimento dobbiamo studiare, su come sfruttare al meglio queste risorse che arriveranno».

RIPRODUZIONE RISERVATA