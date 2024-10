Fiscalità di vantaggio, dieci anni fa la firma poi tutto si è fermato 

Trenta milioni, euro più euro meno, parcheggiati nelle casse dello Stato in attesa che si riesca a finanziare il secondo bando della fiscalità di vantaggio. Si tratta della cosiddetta “zona franca urbana” che, esattamente dieci anni fa, aveva ridato speranza a ben 4.359 piccoli imprenditori del Sulcis Iglesiente.

L’attesa

Era il 2014 quando arrivò il via libera a una delle misure più attese contenute nelle pagine del Piano Sulcis scritto due anni prima, in una giornata di tensione conclusa con i ministri costretti a fuggire in elicottero: «Avevamo lottato tanto – ricorda Ivan Garau, imprenditore locale portavoce del popolo delle Partite Iva che in quegli anni fu protagonista delle battaglie per il lavoro – e quando finalmente uscì il bando fu una grande vittoria. Per migliaia di imprenditori come me significava riprendere a respirare». Sparivano dall'elenco delle uscite aziendali Irpef, Irap, Ires, Imu (quota Stato) e si alleggerivano enormemente le spese per i contributi da versare per i dipendenti: «Un contributo, in forma di esenzione fiscale, – continua – spalmabile in 14 anni. Ci fu chi lo finì quasi subito tante erano le pendenze a cui far fronte e chi riuscì a farselo bastare per tanti anni. Per tutti la speranza era nell’uscita di un secondo bando che però non è mai arrivato». E questo nonostante i soldi siano ancora in cassa. «C’erano disponibili circa 30 milioni di euro, tra fondi revocati o non utilizzati, voce più consistente, dalle Partite Iva cosiddette “dormienti” che risultavano aver diritto al contributo e per le quali erano state bloccate risorse. – spiega Tore Cherchi, presidente della Provincia all’epoca della firma del piano Sulcis e poi referente per la Regione del piano sino alla fine del governo Pigliaru – Per sbloccarle era necessaria una norma di legge che l’allora parlamentare Francesco Sanna era quasi riuscito a ottenere, ma poi tutto si arenò e chi arrivò dopo non ci provò più». Fino a cinque anni fa era possibile monitorare quei fondi e leggere i report sul piano Sulcis anche accedendo alla pagina dedicata sul sito della Regione. Pagina che durante il quinquennio della Giunta Solinas a un certo punto è proprio scomparsa: l’ultimo report stilato da Cherchi è del febbraio 2019, poi non si è saputo più nulla.

I sindaci

«È assolutamente un problema da affrontare – dice Andrea Pisanu, sindaco di Giba e presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis – abbiamo già chiesto una ricognizione di tutte le somme ferme a disposizione del nostro territorio per rimetterle in circolo, ma dalla passata giunta regionale non abbiamo mai avuto risposte. Ora aspettiamo notizie dai nuovi amministratori regionali». Emanuele Cani, assessore regionale all’Industria, è sulcitano e conosce bene la situazione: «Ho parlato con il collega Giuseppe Meloni, assessore alla Programmazione che segue questi temi e mi ha confermato che il Piano Sulcis sarà ripreso in mano cercando al più presto di fare una ricognizione, così come accadrà per il Just Transition fund, per capire come fare a rendere disponibili queste risorse». Il sindaco di Carbonia è fiducioso: «Abbiamo fatto un tavolo recentemente sia sul Piano Sulcis sia sul Jtf – spiega – abbiamo chiesto la riscrittura delle risorse che erano state messe a disposizione delle imprese per farle andare di pari passo con nuovi incentivi di cui in questo momento c’è un grande bisogno nel territorio. Abbiamo chiesto risposte immediate perché con la giunta Solinas c’erano state solo interlocuzioni che non avevano portato risultati. Ora non c’è più tempo da perdere». Sull’esigenza di avere risposte in tempi stretti concorda anche il sindaco di Iglesias Mauro Usai: «Ma sia chiaro – sottolinea – io sono convinto che la maggior parte delle risorse oggi andrebbero utilizzare per pianificare infrastrutture finalizzate a creare lavoro. Una pianificazione può andare di andare di pari passo con la defiscalizzazione che, da sola, diventa uno strumento poco utile».

RIPRODUZIONE RISERVATA