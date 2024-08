Firme da tutta l’Isola per una mobilitazione che non si ferma più 

La raccolta delle firme per la Pratobello 24 va avanti con l’obiettivo delle cinquantamila sottoscrizioni sempre nel mirino. Ieri banchetti a Cagliari e a Quartu, oggi, domani e martedì ad Aglientu in occasione del Summer blues festival, e ad Aggius martedì. Inoltre, su iniziativa dell’associazione “Sa domu de totus”, nella settimana compresa tra oggi e sabato 24, i cittadini residenti a Sassari potranno recarsi a firmare, portando un documento di identità, in questi banchetti: a Ottava, oggi, nei portici dell’oratorio della parrocchia del Santissimo Nome di Gesù, dalle 18 alle 20; domani, in piazzale Segni, dalle 9 alle 13; martedì 20 e mercoledì 21 agosto in piazza Castello dalle 17 alle 20. La raccolta tornerà poi nelle borgate: giovedì 22 agosto a Li Punti, fronte chiesa San Pio X, dalle 9 alle 13 e venerdì 23 agosto nel mercatino di Li Punti, nella piazzetta tra via Walter Pasella e via Celestino Manunta, sempre dalle 9 alle 13. Infine sabato 24 agosto di nuovo a Sassari, all’Emiciclo Garibaldi, dalle 9 alle 13.

Tornando nel Sud dell’Isola, domani a Portoscuso (antica tonnara, ore 19.30) convegno sul tema “Pale eoliche, come salvare l’Isola”. A Selargius, dove è calda la mobilitazione contro il Tyrrhenian Link, i banchetti saranno itineranti in diverse zone della città. Si può firmare dalle 19 alle 22, il 21 e 22 agosto, in occasione della festa campestre di San Lussorio e, il 31 agosto, ma anche il primo e il 2 settembre, durante quella del Santissimo Salvatore. Banchetti dalle 9 alle 12 anche nei mercati rionali di piazza Martiri di Buggerru: martedì 20 e 27 agosto; martedì 3 e 10 settembre, venerdì 23 e 30 agosto, venerdì 6 e 13 settembre. Nella frazione di Su Planu si potrà firmare, dalle 9 alle 12, lunedì 26 agosto, e il 2-9-16 settembre in Circoscrizione; mercoledì 21-28 agosto, 4-11 settembre negli stessi orari al mercatino Coldiretti de “I Mulini”. (lo. pi.)

