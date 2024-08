Firme contro l’autonomia: «Un successo incredibile» 

«Sono state raggiunte le 500mila firme necessarie per indire il referendum contro l’autonomia differenziata, un successo straordinario». La presidente Alessandra Todde ha commentato così il traguardo raggiunto avant’ieri dai referendari che puntano a cancellare la legge Calderoli entrata in vigore il 13 luglio. Intanto proseguono i banchetti informativi, dove ciascun cittadino può partecipare alla richiesta della consultazione popolare abrogativa: la raccolta firme è possibile oggi a Quartu dalle 18 nella sede del Pd, in via Eligio Porcu 45.

Sul traguardo raggiunto dal Comitato referendario, Todde ha detto: «È un risultato a cui si è arrivati in soli dieci giorni dall’avvio della campagna, un successo che dimostra quanto questa legge spacchi in due l’Italia». La presidente ha ricordato che «la Regione impugnerà la legge Calderoli perché impatta sulla nostra specialità e lo farà non solo grazie al sostegno dei cittadini, ma con il contributo di esperti che insieme alla nostra Avvocatura lavoreranno sul ricorso alla Consulta». Come consulenti per studiare l’opposizione nei dettagli davanti alla Consulta sono stati nominati i docenti Andrea Deffenu, Omar Chessa e Antonio Saitta.

La governatrice ha poi lanciato un appello ai sardi – e non solo – che vivono nel Nord Italia: «Questa legge indebolisce il nostro Paese, tenta di silenziare i territori più poveri, stravolge la coesione nazionale, vorrebbe metterci gli uni contro gli altri. Non lo dobbiamo permettere», ha detto Todde. La Sardegna, attraverso il Consiglio regionale, ha deliberato la richiesta di referendum insieme ad altri quattro Assemblee guidate da Giunte di centrosinistra come l’Emilia Romagna, la Toscana, la Campania e la Puglia.

