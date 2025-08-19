VaiOnline
San Giovanni Suergiu.
20 agosto 2025 alle 00:13

Firme contro la nuova discarica, la sindaca gira casa per casa 

Ancora pochi giorni per inviare le osservazioni sul procedimento relativo al rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale per la costruzione e l’esercizio di un impianto di smaltimento controllato di rifiuti speciali in località “Su Giri de sa Murta”, nel comune di San Giovanni Suergiu, proposto dalla Ekosarda S.r.l.

Le osservazioni potranno essere presentate entro domenica. Intanto, il Consiglio comunale di San Giovanni si è espresso in modo compatto contro il progetto, attivando banchetti per la raccolta firme da allegare alle opposizioni, che continuano ad essere inviate. Tra queste spicca quella di Italia Nostra, che ha redatto un documento di 11 pagine evidenziando i principali motivi di contrarietà, tra cui la vicinanza dell’impianto alle abitazioni della frazione di Is Urigus, a poche centinaia di metri.

Nel frattempo, la sindaca Elvira Usai si sta impegnando in prima persona, recandosi anche a domicilio dai residenti impossibilitati a spostarsi ma desiderosi di firmare la petizione. Per lunedì è inoltre previsto un sit-in pacifico nei pressi della cava dove sono già in corso i lavori di preparazione del sito. (f. mu.)

