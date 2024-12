Firmato il patto per lo stadio Gigi Riva 

«Il nuovo stadio non sarà solo un polo sportivo che ospiterà, oltre alla squadra del Cagliari, anche grandi eventi come, ci auguriamo, gli Europei di Calcio 2032, ma soprattutto una grande occasione di rigenerazione urbana e sociale del quartiere Sant'Elia, dove stiamo già intervenendo con una serie di migliorie che spaziano dall’edilizia popolare alla mobilità». Ieri sera il sindaco del capoluogo Massimo Zedda e la presidente della Regione Alessandra Todde hanno firmato l’accordo di programma per la realizzazione del nuovo impianto che sorgerà sulle macerie del vecchio Sant’Elia.

I finanziamenti

«Il nuovo stadio è progettato e deve essere realizzato e gestito, in regime di concessione e in condizioni di equilibrio economico-finanziario, in conformità a quanto previsto dalla “Legge sull’impiantistica sportiva”», ha sottolineato Zedda. «La Regione finanzierà il progetto con 50 milioni, il Comune si farà carico della demolizione dell'attuale impianto (10 milioni), mentre il privato che si aggiudicherà la gara dovrà farsi carico di ogni costo relativo alla realizzazione delle strutture alberghiere e ricettive, accessorie rispetto all’impianto sportivo ma funzionali al Piano economico finanziario dell’opera complessiva che verrà sottoposto alla vincolante approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze».

La rinascita di Sant’Elia

Non solo stadio. «Sono stati sbloccati gli interventi per il quartiere di Sant’Elia, fermi dal 2006. A breve partiranno i lavori per il Parco degli Anelli e per l’ultimazione del porticciolo. D’accordo con la Regione – annuncia il sindaco – cambieremo il percorso della metro di superficie affinché possa servire il quartiere e lo stadio. Con la sottoscrizione dei fondi Fsc con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avremo a disposizione 35 milioni di euro per il nuovo Palazzetto dello Sport». Poi i dettagli. «Stiamo eliminando le cubature attorno allo stadio affinché ci sia il minor consumo di suolo per l’impianto che sarà realizzato al posto del Sant’Elia».

Procura e Anac

«Per evitare polemiche ed equivoci, come abbiamo fatto e come faremo per la gara sui rifiuti, visto che l’appalto del nuovo stadio supererà i 200 milioni di euro, chiederemo il supporto della Procura e dell’Anac, per garantire serenità e arginare i rischi di infiltrazioni».

Corsa contro il tempo

Parlare di crono-programma è prematuro, ma l’obiettivo è chiaro. «Non solo la città di Cagliari, anche la Regione si merita questo stadio per poter ospitare eventi di caratura nazionale e internazionale», afferma la presidente Alessandra Todde. «Il mio sogno sono gli Europei di Calcio». Il quartiere, afferma la presidente della Regione, implementerà le caratteristiche sportive. «Non ci saranno solo lo stadio e il Palazzetto, ma nell’ottica di riqualificazione sono previsti impianti per i giovani che vogliono fare sport». Il destino dell’Unipol Domus non sarà differente dal presente. «L’attuale stadio del Cagliari sarà utilizzato per contesti di categoria inferiore. È importante ribadire, e smentire chi continua a raccontarlo, che la Regione non sta finanziando alcun progetto che non riguardi l’impianto sportivo. Questo infatti – conclude - è un progetto di riqualificazione urbana a tutto tondo».

