Firmato il contratto per il personale di yacht 

La nautica da diporto ha colmato un vuoto grazie a un Contratto collettivo nazionale di lavoro specifico. Lo ha predisposto AssoYacht, l’associazione degli armatori, per inserire nelle norme contrattuali già esistenti le peculiarità di chi lavora sulle barche, definendo ruoli e competenze.

Il contratto, che riguarda tutto il personale assunto sugli yacht per servizi non commerciali, è stato appena registrato dal Cnel. Uno dei punti principali riguarda la retribuzione e per questo è stata definita la paga unificata; le nuove regole – è una grande novità - danno a chi lavora a bordo degli yacht la certezza di ricevere l’importo concordato anche nei mesi in cui non vi è navigazione, o è ridotta al minimo. La prima parte del documento definisce i ruoli e le competenze e ribadisce alcuni principi generali come l’obbligo di rispettare la riservatezza degli ospiti a bordo.

Resta, però, un vuoto che AssoYacht colmerà nel prossimo triennio: molte barche con bandiera estera, pur avendo forti collegamenti con l’Italia, non applicano i contratti del nostro Paese ma quelli più convenienti. Ora c’è la volontà di riportare la contrattualità all’interno della disciplina italiana; per questo AssoYacht chiede al Governo di ridurre i contributi sul lavoro marittimo. Solo una maggiore competitività potrebbe estendere il periodo di attività dei diportisti all’intero anno. (a. f.)

