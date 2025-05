Firmata un’ordinanza per prevenire gli incendi 

Arriva la stagione calda e il Comune impone una serie di disposizioni per evitare il pericolo di incendi. In particolare, l’ordinanza sindacale numero 2 stabilisce una serie di divieti. Dal 1° giugno al il 31 ottobre sarà vietato accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione, utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi, utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di un incendio. Proibito anche smaltire braci, gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco, fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Entro il 1° giugno i proprietari di terreni saranno anche tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della stessa strada all'interno dei propri confini.

