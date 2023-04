Firma nella notte, bufera su Macron 

Un Primo maggio che arriva a due giorni da un’estrema possibilità di appello «istituzionale» contro la riforma: il 3 maggio il Consiglio costituzionale annuncerà il suo verdetto su una seconda richiesta di referendum sulle pensioni, dopo un primo tentativo già bocciato. Domani i sindacati si riuniranno per decidere insieme il seguito da dare alla battaglia, poiché - al di là delle dichiarazioni dei leader - si respira po’ di rassegnazione e stanchezza dopo tre mesi di appuntamenti in piazza.

L’intento di Macron - che domani sera parlerà ai francesi in tv dai saloni dell’Eliseo - ora è «voltare pagina» e «passare ad altro». Ci sono in attesa la nuova normativa sul lavoro e quella delicatissima sull’immigrazione. Anche la premier Elisabeth Borne ha confermato che è intenzione del governo «accelerare con le riforme».Di tutt’altro parere l’opposizione e i sindacati, che dopo le proteste hanno cominciato ad annunciare una raffica di iniziative: sciopero dei treni per la “giornata della rabbia dei ferrovieri”, giovedì prossimo. La Cgt ha messo in calendario due mobilitazioni con cortei e scioperi per il 20 e 28 aprile. E poi opposizioni, sindacati, studenti e lavoratori tutti insieme il 1° maggio per dimostrare che «la lotta continua», come ripete Jean-Luc Mélenchon.

PARIGI. «Colpo di mano», «rapina», «furto di due anni di vita», «provocazione»: insorgono i sindacati, la sinistra e tutti gli oppositori alla legge più impopolare, ma anche la più annunciata, di Emmanuel Macron. Quella che aumenta da 62 a 64 anni l’età minima per andare in pensione. Mentre nelle città francesi ancora non erano spenti i fuochi della protesta per l’ok del Consiglio costituzionale alla riforma, il presidente ha promulgato nella notte di venerdì, pochi minuti dopo le 3, la contestatissima legge che apparirà sulla prossima Gazzetta ufficiale.

PARIGI. «Colpo di mano», «rapina», «furto di due anni di vita», «provocazione»: insorgono i sindacati, la sinistra e tutti gli oppositori alla legge più impopolare, ma anche la più annunciata, di Emmanuel Macron. Quella che aumenta da 62 a 64 anni l’età minima per andare in pensione. Mentre nelle città francesi ancora non erano spenti i fuochi della protesta per l’ok del Consiglio costituzionale alla riforma, il presidente ha promulgato nella notte di venerdì, pochi minuti dopo le 3, la contestatissima legge che apparirà sulla prossima Gazzetta ufficiale.

L’intervento in tv

L’intento di Macron - che domani sera parlerà ai francesi in tv dai saloni dell’Eliseo - ora è «voltare pagina» e «passare ad altro». Ci sono in attesa la nuova normativa sul lavoro e quella delicatissima sull’immigrazione. Anche la premier Elisabeth Borne ha confermato che è intenzione del governo «accelerare con le riforme».Di tutt’altro parere l’opposizione e i sindacati, che dopo le proteste hanno cominciato ad annunciare una raffica di iniziative: sciopero dei treni per la “giornata della rabbia dei ferrovieri”, giovedì prossimo. La Cgt ha messo in calendario due mobilitazioni con cortei e scioperi per il 20 e 28 aprile. E poi opposizioni, sindacati, studenti e lavoratori tutti insieme il 1° maggio per dimostrare che «la lotta continua», come ripete Jean-Luc Mélenchon.

Ultima chance

Un Primo maggio che arriva a due giorni da un’estrema possibilità di appello «istituzionale» contro la riforma: il 3 maggio il Consiglio costituzionale annuncerà il suo verdetto su una seconda richiesta di referendum sulle pensioni, dopo un primo tentativo già bocciato. Domani i sindacati si riuniranno per decidere insieme il seguito da dare alla battaglia, poiché - al di là delle dichiarazioni dei leader - si respira po’ di rassegnazione e stanchezza dopo tre mesi di appuntamenti in piazza.

E Le Pen vola

Se gli scioperi sono stati poco seguiti e i sindacati non sono riusciti nell’intento di « bloccare il Paese» , la partecipazione ai cortei ha cominciato a calare nelle ultime settimane, dopo 12 giorni di mobilitazione. C’è disorientamento e necessità di stabilire una nuova strategia per il sindacato, al di là dei cortei spontanei di questi giorni, che spesso sfociano in incidenti, come quelli di Rennes dove un’auto è stata data alle fiamme e la polizia ha risposto con cariche e lacrimogeni. Quanto alla coalizione di sinistra Nupes (che tiene insieme socialisti, comunisti, France Insoumise e Verdi) si tratta di una pesante sconfitta: g li osservatori continuano a ripetere che ad avvantaggiarsi di questa situazione - stando ai sondaggi - sono il Rassemblement National e la sua leader Marine Le Pen. « Macron - ha commentato la nuova leader della Cgt, Sophie Binet - non è stato eletto per riformare le pensioni, ma per sbarrare la strada al Rassemblement National. E fa tutto il contrario: con la sua politica, apre un boulevard» a Marine Le Pen. Che i sondaggi danno nettamente in testa se le presidenziali del 2027 si svolgessero oggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata