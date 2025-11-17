Firma milionaria per le bonifiche 

Dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica una dote di 75 milioni di euro ai Comuni di Arbus e Guspini per le bonifiche degli ex siti minerari di Montevecchio e Ingurtosu. Svolta storica dopo 34 anni di attesa fra progetti milionari fantasma e metalli pesanti che continuano a contaminare aree di elevato pregio ambientale, come la spiaggia di Piscinas. Soddisfatti i sindaci dei due centri del Linas, Paolo Salis e Giuseppe de Fanti: «Si tratta del finanziamento più consistente destinato alla bonifiche del territorio, un ripristino essenziale per la salute umana, l’ambiente e lo sviluppo economico».

I fondi

Un passo in avanti, un segnale concreto da parte del Governo nazionale, reso possibile dall’Accordo per la Coesione 2021-2027. La comunicazione è arrivata dal deputato di Arbus, Gianni Lampis (Fratelli d’Italia), componente della commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera. «I fondi – ricorda Lampis – sono stati stanziati dopo un percorso di verifica dei reali bisogni tramite sopralluoghi sui luoghi inquinati. Iniziato la scorsa primavera con le commissioni parlamentari che hanno constatato l’urgenza di sbloccare ciò che da troppo tempo è stato invocato dagli amministratori: le bonifiche. Oggi i soldi ci sono, la Regione e i Comuni si attivino per spenderli immediatamente. Il mio personale sostegno non mancherà».

Un test impegnativo per lo sviluppo di una fetta importante del Medio Campidano, sia per la complessità dei procedimenti di bonifica e sia per gli interventi proposti. La somma disponibile è stata così divisa: 48 milioni e 353mila euro vanno a Guspini per la messa in sicurezza del bacino dei fanghi sterili, interrompendo così la diffusione nelle acque del rio Montevecchio fino allo stagno di Marceddì, alveo lungo circa 16 chilometri, dalla contaminazione dei metalli pesanti. La cifra assegnata ad Arbus è di 26 milioni e 860mila euro per porre fine alle acque inquinate che scorrono fino al mare, una piaga contro lo sviluppo turistico.

Le reazioni

De Fanti, sindaco di Guspini, ammette di non aver dubbi sulla bontà del progetto: «Rispetto ai troppi tentavi del passato, naufragati in un mare di problematiche, questa volta ci sono i fondi, una cifra importante per il territorio. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà per concludere le opere, non sarà né facile né veloce, certo è che rappresenta una risorsa elevata in termini di sviluppo e salvaguardia del patrimonio ambientale. Una boccata di ossigeno per la disoccupazione, impegnati progettisti, imprese, operai. Fondamentale sarà la collaborazione con Regione, Provincia, Comuni e le agenzie del settore». Il consigliere di minoranza, Marcello Pistis: «Un ottimo risultato, la messa in sicurezza di un vasto bacino di deposito di rifiuti minerari vuol dire anche uscire da un situazione immobile e dannosa. Il nostro deputato Lampis è stato bravo a seguire il problema e ottenere le risorse. Vigileremo affinché vengano impiegate concretamente, senza altri indugi». Ad Arbus, l’assessore all’Ambiente Simone Murtas sostiene: «L’attesa è finita, le aree che hanno pagato un prezzo altissimo alla storia mineraria si apprestano a riappropriarsi delle potenzialità di sviluppo duraturo e sostenibile. La dimostrazione che quando la politica lavora con visione e responsabilità, i risultati arrivano». Il consigliere di opposizione, Gianni Lussu: «I soldi sono la base, ma vanno spesi. Igea ha stanziato oltre un milione per il pompaggio delle acque inquinate, tempo scaduto a settembre, nonostante la pioggia sia scesa, l’intervento che fine ha fatto?».

