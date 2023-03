Firma falsa, inibito 6 mesi il presidente del Carbonia  

Carbonia. L’accusa della firma falsa apposta su alcuni documenti costa cara a Stefano Canu, presidente del Carbonia: prosciolto un mese fa in primo grado, è stato condannato in appello. «Adesso ci rivolgeremo al Collegio arbitrale: la vicenda non finisce così», la sua reazione.

La Corte d’appello federale ha inflitto sei mesi di inibizione al dirigente e 800 euro di ammenda alla società ribaltando la sentenza iniziale. Questa l’accusa: Canu avrebbe inviato al Comitato regionale l’organigramma 2022-23 indicando Gianni Mannai come dirigente tesserato senza verificare che la firma in corrispondenza di quel nome fosse davvero del diretto interessato. Contro il proscioglimento aveva fatto reclamo la Procura interregionale, e a seguire il Carbonia e Canu avevano chiesto che quel reclamo fosse respinto. Mannai per la Corte sarebbe stato «illegittimamente inserito fra i dirigenti della società» e poi gli sarebbero state «accollate responsabilità che non aveva accettato». Un passaggio avvenuto tramite quella presunta firma falsa. «Una scorrettezza dimostrata», scrive Mario Torsello, presidente della Corte.

«Si va al Collegio arbitrale a Roma», sottolinea Canu, «secondo noi era corretta la prima sentenza». Gli accertamenti presero le mosse da una Pec inviata alla Procura Figc con cui Gianni Mannai, Checco Fele, Antonio Guiso e Antonio Desogus chiedevano la consegna dei bilanci.

