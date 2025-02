Firenze è amarissima stavolta per la Primavera di Pisacane 

Fiorentina 2

Cagliari 0

Fiorentina (4-3-3) : Vannucchi; Trapani (37' st Elia), Kouadio, Baroncelli, Scuderi (17' st Balbo); Deli (17' st Mazzeo), Ievoli, Harder; Bertolini, Tarantino (37' st Braschi), Rubino. In panchina Leonardelli, Turnone, Sadotti, Gudelevicius, Lamouliatte, Romani, Puzzoli. Allenatore Galloppa.

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Pintus, Cogoni, Marini; Arba (25' st Sulev), Balde, Liteta, Marcolini (36' st Malfitano), Grandu; Vinciguerra (36' st Ardau), Trepy (13' st Bolzan). In panchina Sarno, Collu, Lo Verde, Tronci, Franke, Mendy. Allenatore Pisacane.

Reti : 24' st e 42' Rubino.

Arbitro : Vergaro di Bari.

Note : ammoniti Scuderi, Iliev. Recupero 5' st.

Se in Coppa Italia il Cagliari ha avuto la meglio conquistando la semifinale, questa volta, in campionato, è stata la Fiorentina ha guadagnarsi la vittoria con il punteggio di 2-0 al “Viola Park”.

La partita

Una gara condizionata dal forte vento e partita con ritmi lenti, vede il primo brivido al 18' con un gran tiro dalla distanza di Liteta. Al 28' ci prova Vinciguerra, Vannucchi allontana. Al 38' la Viola si fa vedere dalle parti di Iliev con Rubino, ma è poco preciso. Un giro di lancette dopo e ancora Rubino, Iliev para in due tempi.

La seconda metà del match si apre con i rossoblù subito alla ricerca del gol: al 52' Vinciguerra in velocità, Kouadio gli sbarra la strada. Al 59' occasionissima per Ievoli, alta. Al 65' l'episodio che potrebbe sbloccare l'incontro: Marini commette un fallo in area su Rubino e l'arbitro assegna un rigore per i ragazzi di Galloppa. Sul dischetto lo stesso Rubino che spedisce alto. Al 69' Rubino, su cross di Balbo, si fa perdonare, firmando il vantaggio viola con un gran colpo di testa. Al 79' Grandu prova a pescare Bolzan, la sfera termina sul fondo. All'88' arriva il raddoppio dei toscani nuovamente con Rubino che, liberatosi dalla marcatura, infila il pallone sotto le gambe di Iliev per il 2-0, chiudendo l'incontro e riscattando l'eliminazione dalla Coppa Italia.

