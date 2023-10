Fip Platinum Sardegna, si fa sul serio a Monte Urpinu 

Dopo due giorni dedicati alle qualificazioni oggi al Fip Platinum Sardegna si comincia con l'atteso tabellone principale, quello che metterà gradualmente in campo i migliori giocatori iscritti al torneo in programma per tutta la settimana al Tennis Club Cagliari (ingresso gratuito). Non è ancora il momento di vedere le teste di serie principali: Federico Chingotto e Mike Yanguas, coppia numero 1 nel maschile, inizieranno dagli ottavi di giovedì, così come Maxi Sánchez-Luciano Capra e Momo González-Javier Garrido, che attendono dal primo turno i loro sfidanti, e le favorite fra le donne Tamara Icardo e María Virgínia Riera. C'è anche spazio per un'italiana in più nel femminile: ieri si è qualificata Martina Pugliesi, che in coppia con la spagnola Elsa Rebecca Terranova ha vinto 4-6 6-3 6-1 sulle azzurre Caterina Baldi e Valentina Tommasi (vittoriose in mattinata, nel primo match, 6-3 7-6 su Castro Vilela-Touly). Oggi alle 11.30, sempre nell'impianto di Monte Urpinu, si terrà la presentazione del torneo con, fra gli altri, l'assessore regionale al turismo Gianni Chessa, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il presidente Fitp Angelo Binaghi e quello Fip Luigi Carraro.

Il torneo

Sono in tutto dodici le partite in programma oggi dalle 10, equamente divise fra campo centrale e campo 1. Come azzurri la prima in campo sarà Carolina Orsi, molto attesa: assieme alla spagnola Carla Mesa Salazar affronterà Borrero-Sharifova. Nel pomeriggio altri quattro italiani: nel femminile Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena sfideranno Marta Arellano Navarro e Raquel Piltcher, nel maschile gli italo-argentini Nico Suescun e Facundo Domínguez contro gli spagnoli Pablo Lijo ed Eduardo Alonso. In tutto, nel tabellone principale del Fip Platinum Sardegna (uno dei due tornei principali del circuito Fip per il 2023, montepremi di 120.000 euro diviso alla pari fra uomini e donne) partecipano 28 coppie nel maschile e altrettante nel femminile, di cui 24 a testa qualificate di diritto e attese all'esordio fra oggi e domani. Ieri, nelle qualificazioni, niente da fare per i sardi Luca Piras e Stefano Zedda (6-0 6-0 con Medina Murphy-Vera López) che erano la coppia isolana andata più avanti nel torneo. Si gioca ogni giorno, sino alle finali di domenica.

