Fioriscono le aiuole “adottate” 

Si scrive “adotta un’aiuola”, si legge amore per la città. La cura del verde pubblico a Oristano passerà anche attraverso l’impegno dei cittadini o associazioni che hanno risposto all’appello del Comune: per un anno intero si occuperanno della valorizzazione di aiuole e rotonde. La dirigente del settore Sviluppo del territorio, Sara Angius, ha firmato la determina con i nomi degli affidatari e gli spazi assegnati: una quarantina erano quelli individuati nell’ambito del progetto proposto dall’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda. Al bando hanno partecipato in undici.

La sfida

Stavolta l’iniziativa, che già in passato era stata approcciata da altre Giunte, sembra pronta a decollare. L’intento è duplice: da un lato favorire la partecipazione attiva dei cittadini, dall’altra regalare una nuova immagine ad aree che non sempre rispondono ai requisiti minimi di decoro. Con questo spirito si è fatto avanti, Santino Virdis, pollice verde e ora neo “custode” dell’aiuola in viale San Martino, di fronte all’istituto dei Cappuccini. «Adesso è un deserto, che in tanti utilizzano per portare i cani a fare i bisogni. Mi piange il cuore a vederla in questo stato» spiega. E ha già le idee ben chiare sul da farsi. «Per prima cosa pulirò lo spazio, poi lo abbellirò con piante di rose - va avanti - Chiederò al Comune di poter gestire anche l’irrigazione». Altre aiuole sono state date in gestione in via Ponente, via Diaz, via Liguria, via Tirso e via Millelire a Torregrande. In piazza Italia sarà il comitato cittadino della Croce Rossa italiana a ritoccare il verde esistente. Le rotonde affidate, invece, sono quelle in via Volturno, viale Repubblica e via Morosini: in quest’ultima sarà il Rotaract a curare la manutenzione. «Pianteremo fiori, arbusti e siepi con la collaborazione di due aziende per l’irrigazione» spiega Fabio Melis». Soddisfatta l’assessora Zedda: «La risposta è stata buona ma è solo l’inizio. È anche un’occasione per promuovere la propria immagine, visto all’interno dell’area potrà essere posizionato un cartello che attesi chi si occupa della valorizzazione di quello spazio». Ogni assegnatario eseguirà in proprio le opere di manutenzione, mentre per la sistemazione di elementi di arredo (che al termine della concessione resteranno al Comune) è necessario avere l’autorizzazione del Comune. A fine anno sarà premiato il giardino meglio curato. ( m.g. )

