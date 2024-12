Fiorisce il giardino dell’hospice 

L’obiettivo è stato raggiunto: è nato un giardino terapeutico arricchito di piante, fiori e arredi per rendere accoglienti gli spazi esterni dell’hospice “Angela Nonnis” di Oristano e permettere ai pazienti di trascorrere ore piacevoli all’aria aperta. Sabato 4 verrà inaugurato uno spazio speciale voluto dal Comitato per il diritto della salute della provincia di Oristano e realizzato grazie a eventi di solidarietà e concerti di beneficenza. Alle 11 sarà celebrata la messa, poi ci sarà l'inaugurazione di un giardino speciale e colorato all’esterno dell’edificio che sorge tra via Leonardo Tatti e viale Severino Ibba. Lo stabile, aperto a settembre del 2019, era stato realizzato dal Comune grazie a un finanziamento regionale di circa 800mila euro. All’hospice le persone vengono accolte nelle fasi più difficili della malattia, quelle non più gestibili a casa per la particolare complessità delle terapie. ( s.p. )

