Fioriere nelle piazze del centro 

Un centro più accogliente e ospitale anche con la creazione di nuove aree verdi e con l’abbellimento delle piazze e delle strade. Così l’attenzione per il decoro urbano inizia dalla centrale piazza Marconi, sede del Comune di San Gavino, e sulla quale si affaccia la chiesa di Santa Chiara, patrona del paese. «Abbiamo installato alcune nuove fioriere in piazza Marconi e rimosso quelle vecchie – spiega il sindaco Stefano Altea –. Nelle prossime settimane proseguiremo con l’opera di installazione di nuove fioriere». Non è questo l’unico intervento perché anche in piazza Battisti, dove si trova la vecchia stazione, saranno create delle aiuole con piantumazione di macchia mediterranea.

Ora si aspetta un po’ di verde anche nelle aree periferiche come nel nuovo spazio fitness del parco di via degli Ulivi dove crescono rigogliose le erbacce, mentre nell’area artigianale l’erba alta è stata falciata di recente.

