Fiori sulla panchina contro la violenza 

Un fiore contro i femminicidi. Anche Monserrato è in prima linea per dire no alla violenza contro le donne. Domani, giornata internazionale dedicata a questa piaga più che mai attuale, alle 11 in piazza Maria Vergine verrà reso omaggio alle vittime di femminicidio con la deposizione di fiori sulla panchina rossa.

«Contro questo fenomeno occorre affidarsi alle istituzioni, alle forze dell’ordine, alle associazioni che sanno come prendersi cura delle donne vittime di violenza», dice il sindaco Tomaso Locci. «Anche le amministrazioni comunali possono mettere in atto una rete di protezione. Stiamo portando avanti iniziative di prevenzione in stretta collaborazione tra i diversi settori: politiche sociali, politiche giovanili e istruzione, perché è fondamentale sensibilizzare sul rispetto, che va insegnato già dalla età infantile nelle scuole». L'assessora alle Pari opportunità Emanuela Stara sottolinea che il ricordo e le azioni contro la violenza di genere devono esserci non solo il 25 novembre, ma tutto l’anno. «È per questo che abbiamo deciso di organizzare per domani solo un evento simbolico come la deposizione dei fiori sulla panchina rossa, rimandando invece ulteriori iniziative a periodi successivi. Vogliamo puntare molto sulla sensibilizzazione dei giovani». (ste. lap.)

