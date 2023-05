Fiori sulla lapide per Peppino Impastato 

Il 9 maggio del 1978 in Sicilia fu assassinato Peppino Impastato, il giornalista e conduttore radiofonico vittima della mafia. Era conosciuto soprattutto per le sue denunce contro le attività di Cosa Nostra. Il suo assassinio è ricordato anche in Sardegna. Diversi centri gli hanno intitolato una Piazza o una strada. Il Comune di Settimo San Pietro ha realizzato una lapide sistemata proprio sotto uno degli ulivi messi a dimora nel giardino del Municipio. Un piccolo segno per non dimenticare. E qui ieri è stato deposto un mazzo di fiori in ricordo della sua morte.

Peppino Impastato, fu ucciso in Sicilia. Un agguato terribile che non gli diede scampo. La notizia ebbe ampia eco in tutta Italia. Peppino Impastato fu aggredito e fatto saltare in aria con sei chili di tritolo. Una morte terribile che suscitò grande sdegno in Italia. Lo stesso giorno, a Roma, fu assassinato il segretario Dc Aldo Moro. (ant. ser.)

