Fiori sporgenti nelle lapidi: «Non occupate i loculi altrui» 

Attenzione a posizionare nel modo corretto, e a non occupare gli spazi di pertinenza di altri loculi, i fiori e gli abbellimenti sulle lapidi. A Ussana il sindaco Emidio Contini richiama all’ordine i concittadini che nelle visite ai cari defunti, in qualche caso, hanno evidentemente esagerato con le dimensioni delle confezioni di fiori e altri oggetti ornamentali.

Le nuove regole

«Si comunica che, per ragioni di sicurezza nell’utilizzo delle scale per l’accesso ai loculi posti ai piani superiori, è vietato depositare vasi, portafiori ed oggetti di ogni genere al di fuori della cornice della lapide, alla base dei loculi e nei viali», scrive il sindaco Contini negli avvisi affissi in diverse parti del cimitero comunale. E alle lamentele (vasi che sporgono troppo dai loculi, fioriere sistemate alla base della lapide, direttamente sui camminamenti), giunte immancabilmente alle sue orecchie, il primo cittadino ha deciso di rispondere subito. «Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi dovranno essere assicurati alla lapide stessa in modo da impedirne la caduta in caso di vento e non potranno sporgere oltre i quindici centimetri», raccomanda così il sindaco Contini.

Furti in cimitero

«Il furto dei fiori? – si chiede il vice sindaco Giuseppe Piras - sarà anche vero ma io dico che ognuno risponde alla propria coscienza, di una cosa sono sicuro: se non posso portare un fiore ai miei cari vado, li saluto con una preghiera che vale molto di più di un fiore sottratto da un’altra tomba». Il numero due del Municipio commenta l’ordinanza: «Fortunatamente ancora a nessuno è venuto in mente di levare il pavimento sotto la tomba e farci la fioriera fregandosene del diritto di quelli che hanno il loro defunto nei piani superiori, che dovendo utilizzare la scala per pulire e sistemare i fiori, molte volte si vedono costretti a spostare vasi per poter fare in sicurezza le loro esigenze».

