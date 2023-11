Fiori speciali per i Caduti 

È una tradizione che si ripete da quasi ottant’anni, tramandata di madre in figlia o di zia in nipote per rendere omaggio ai Caduti in guerra. La corona con foglie di alloro e fiori, raccolti e coltivati nei giardini, a Esterzili non si compra, ma ancora oggi si crea. Ci sono gerbere, crisantemi, margherite e tutti quei fiori che la stagione offre. A confezionarla con profondo senso di rispetto e responsabilità le mani delle donne esterzilesi. La più anziana ha 83 anni, la più giovane poco più di 40. Si danno appuntamento davanti alla chiesa di Sant’Ignazio e, davanti agli sguardi curiosi dei più piccoli, mettono insieme idee e ricordi per realizzare quel piccolo gioiello che domani pomeriggio verrà appeso a Genn’idda dietro al monumento che ricorda i defunti e i dispersi delle due guerre e davanti al murale che, invece, celebra il rientro a casa dei giovani soldati.

