Fiori resta in cella: «Sono innocente» 

Antonio Luigi Fiori si proclama innocente. Il 48enne sassarese indiziato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Nicola Pasquarelli ha respinto le accuse, ieri nel carcere di Bancali, durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Gian Paolo Piana che ha convalidato il fermo. Un confronto durato poco per l’uomo, difeso dagli avvocati Elisabetta Udassi e Roberto Risi, rispetto a quello di sabato scorso in questura in cui Fiori ha risposto alle domande della pm Lara Senatore, forse esponendosi a una contraddizione su una vicenda che presenta ancora diversi punti oscuri aldilà della dinamica base dell’assassinio riferita dalla questura. Una lite accesa con il 78enne, circa due settimane fa, i colpi sferrati su collo e nuca con un bastone, il decesso dell’anziano. Il cui corpo viene dato alle fiamme, e in modo tale da alimentare il rogo per giorni.

La sequenza violenta avviene sullo sfondo del bosco davanti all’Orto Botanico, rifugio per tossicodipendenti e senza fissa dimora come lo stesso presunto omicida. Ed è una catena di fatti nei cui nodi si troverebbe anche una giovane, legata a entrambi, e che potrebbe essere stata il fattore scatenante dei “motivi di gelosia” addotti come movente. Magari come fidanzata in un contesto dove i rapporti seguono però logiche borderline e fragili. E se sia stata proprio lei a indicare agli agenti della polizia di Stato la fine di Pasquarelli, dando l’allarme, quattro giorni fa, non è dato ancora sapere. Di certo vi sono soltanto le ossa della vittima consumate dal fuoco in una rientranza del terreno.

