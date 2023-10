Fiori più cari per la visita ai defunti 

C’è chi preferisce acquistarli al supermercato. «Ero convinta che avrei risparmiato qualcosa in più, invece forse ha “guadagnato” appena un euro», dice la signora Enrica all’ingresso del cimitero di San Michele. «Tre mazzetti colorati, 30 euro: uno ciascuno per mia figlia, mio marito e mia sorella. Per mamma e papà, invece, quest’anno solo una preghiera». C’è poi chi si limita ad acquistarne appena due o tre. «Tulipani grandi e colorati, dieci euro in tutto considerato anche due margheritine e due piccoli crisantemi e foglie verdi attorno. Non sarà tantissimo, ma non è poco. E comunque, questa è una ricorrenza importante per i nostri cari», dice il signor Mario. I mazzetti di crisantemi per i loculi sono aumentati da 3 a 4 euro. Rose e ciclamini sono saliti del 30% rispetto allo scorso anno. L’anthurium vale oltre il 20% in più. Gli effetti dei rincari generali si riflettono anche sulla solennità di “Ognissanti” e della “Commemorazione dei defunti”: quest’anno, fiori e piante sono più costosi. «In generale non sono aumenti rilevanti, nell’ordine di un 5% in media», dice Matteo, fioraio con bancarella nel piazzale di San Michele. Il concetto lo esprimono un po’ tutti i fiorai: «il prezzo di qualche fiore è aumentato, vedi le orchidee», tra i 2 e i 3 euro in più, «per questo motivo abbiamo deciso quest’anno di non trattarle, mentre per gli altri fiori», crisantemi, gigli, margherite, tulipani, etc, «abbiamo mantenuto sostanzialmente gli stessi prezzi», sottolinea Roberta, titolare di “The bea gardens”, in via Abruzzi.

Successo

Di solito semi-deserto, in questi giorni il parcheggio del San Michele (anche la stradina accanto, trasformata in una discarica) è completamente pieno. Carichi di piante e sporchi di terra, i fiorai fanno avanti e indietro tra le bancarelle, sfrecciando tra bambini che corrono, anziani che li rallentano e le auto che cercano di scambiarsi nel traffico dei parcheggi. Mentre i vigili in divisa li sorvegliano. Le code di fronte ai fiorai sono lunghe e ferme come tradizione, ma a cambiare, come detto, sono i prezzi. Giovanna e Alberto chiedono il prezzo dei crisantemi più piccoli «perché quelli più grandi», 5 euro a stelo, «costano troppo. E una volta sistemati nei contenitori della lapide, vanno bene comunque», dicono. La signora Rosa, invece, per portare i fiori alle «mie signore sono andata ad acquistarli in una rivendita in centro. Un po’ con l’idea di risparmiare qualcosa, un po’ per aiutare il commercio di quartiere», dice. Alla fine quanto ha speso? «Trentacinque euro per garofani, margherite, crisantemi e foglie verdi. Non è poco, ma insomma ci può stare per le “mie signore”», risponde.

Listino

Il listino prezzi delle bancarelle fuori da San Michele parla chiaro: 10 euro per un bouquet colorato medio-grande di crisantemi e margherite (ma si parte da 5 euro), 5 euro per un mazzo di margherite, 2 euro l’uno per i girasoli. Per limare qualcosa c’è chi si affaccia oltre il piazzale del cimitero, all’angolo con via Abruzzi, dove due giovani pachistani vendono piccoli mazzi colorati a 5 euro. «Mi chiedono di cederli a 2 euro, ma io posso trattare al massimo fino a 4», dice Nasreen. «I prezzi, in generale, sono in linea con quelli dello scorso anno», ribadisce Luana, bancarella di fiori accanto all’ingresso dei parcheggi. «Quest’anno la novità, almeno per noi, è rappresentata dalle rose: sta cambiando la clientela, in cimitero arrivano sempre più giovani che non vogliono più», soltanto, «i tradizionali crisantemi o i garofani. Vogliono altro, così noi abbiamo creato le rose bicolore, ciascuna con nomi propri. E sono tanti coloro che le acquistano».

