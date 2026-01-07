Fiori, musica e canzoni per Brigitte Bardot per sempre nella sua Saint-Tropez 

«Merci Brigitte». Brigitte Bardot, a 10 giorni dalla morte avvenuta nella sua storica residenza della Madrague, ha attraversato ieri mattina per l’ultima volta il villaggio di Saint-Tropez, che ha legato tanta della sua fama mondiale al nome della celebre attrice e paladina della lotta in difesa degli animali. Alle 12.37 la bara in vimini ricoperta di fiori è stata portata all'esterno della chiesa di Notre-Dame-de-l'Assomption, nel centro di Saint-Tropez, dove si erano appena conclusi i funerali in forma privata. E così, tra gli applausi, il corteo funebre si è diretto verso il cimitero marino: è qui, in questo spettacolare angolo di Mediterraneo bagnato da una splendida luce invernale, che l'attrice riposa in eterno nella tomba di famiglia, non lontano da quella del primo marito, Roger Vadim.

Ad accompagnare l'uscita del feretro di B.B., le note di “Djobi, djoba” direttamente interpretate da Chico, il chitarrista leader dei Gipsy Kings presente ai funerali. Dopo le esequie cominciate intorno alle 11 nella massima sobrietà, come voluto dall'attrice scomparsa il 28 dicembre a 91 anni, il corteo si è diretto verso il cimitero affacciato sul mare, tra gli applausi dei fan distribuiti tra la chiesa e i megaschermi allestiti in paese: uno sul porto, l'altro in centro e un terzo davanti al municipio. Durante i funerali, Mireille Mathieu ha cantato a cappella di “Panis Angelicus”. E poi l'Ave Maria interpretata da Vincent Niclo.

