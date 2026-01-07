VaiOnline
L’addio.
08 gennaio 2026 alle 00:24

Fiori, musica e canzoni per Brigitte Bardot per sempre nella sua Saint-Tropez 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Merci Brigitte». Brigitte Bardot, a 10 giorni dalla morte avvenuta nella sua storica residenza della Madrague, ha attraversato ieri mattina per l’ultima volta il villaggio di Saint-Tropez, che ha legato tanta della sua fama mondiale al nome della celebre attrice e paladina della lotta in difesa degli animali. Alle 12.37 la bara in vimini ricoperta di fiori è stata portata all'esterno della chiesa di Notre-Dame-de-l'Assomption, nel centro di Saint-Tropez, dove si erano appena conclusi i funerali in forma privata. E così, tra gli applausi, il corteo funebre si è diretto verso il cimitero marino: è qui, in questo spettacolare angolo di Mediterraneo bagnato da una splendida luce invernale, che l'attrice riposa in eterno nella tomba di famiglia, non lontano da quella del primo marito, Roger Vadim.

Ad accompagnare l'uscita del feretro di B.B., le note di “Djobi, djoba” direttamente interpretate da Chico, il chitarrista leader dei Gipsy Kings presente ai funerali. Dopo le esequie cominciate intorno alle 11 nella massima sobrietà, come voluto dall'attrice scomparsa il 28 dicembre a 91 anni, il corteo si è diretto verso il cimitero affacciato sul mare, tra gli applausi dei fan distribuiti tra la chiesa e i megaschermi allestiti in paese: uno sul porto, l'altro in centro e un terzo davanti al municipio. Durante i funerali, Mireille Mathieu ha cantato a cappella di “Panis Angelicus”. E poi l'Ave Maria interpretata da Vincent Niclo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 