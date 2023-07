Fiori marci, bottiglie e bagni da incubo: proteste tra i loculi 

Fuori, sul piazzale, attorno alle auto parcheggiate bottiglie di birra assieme a rifiuti di carta, plastica. Da un muro a “v” che delimita l’ingresso di destra, arriva un fortissimo odore dell’urina (colpa del caldo) che sale sulle narici anche a distanza. Su un giardino davanti alla cancellata, bottiglie di plastica, altre di vetro, e rifiuti indifferenziati sono sparsi ovunque: è la testimonianza che da tempo nessuno più pulisce quello spazio. Dentro, invece, accanto alla stanza in cui vengono lasciate le bare in attesa della sepoltura o della cremazione, ci sono resti di corone di fiori abbandonate dopo un funerale: verosimilmente sono lì da pochi giorni, abbastanza però per aver avuto il tempo di marcire con il sole e rilasciare un effluvio poco gradevole. E i bagni? «Un disastro», racconta un signore di mezza età incontrato all’ingresso. Entrarci è una missione, riuscire a uscire senza scivolare a terra sulla pipì che inonda il pavimento è invece un’impresa. Ecco il cimitero di San Michele domenica mattina: tra la rassegnazione di molti visitatori e l’indignazione di altri. «Non è sempre così», racconta un signore che ogni domenica va a trovare la moglie scomparsa 5 anni fa. Ieri, però, era in quelle condizioni. ( ma.mad. )

